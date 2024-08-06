Уличные фонари превращают листья в броню против насекомых

Недавнее исследование, проведенное учеными из Китайской академии наук, показало, что городские деревья, освещенные уличными фонарями, имеют более жесткие листья, которые меньше повреждаются насекомыми по сравнению с деревьями, находящимися в темных зонах.
В рамках исследования были собраны данные о 5500 листьях с 180 деревьев в Пекине. Выяснилось, что на японских софорах (Styphnolobium japonicum) в освещенных районах повреждения составляли 2,1% против 5,3% в темных зонах, а на зеленых ясенях (Fraxinus pennsylvanica) — 2% против 4,1%. Несмотря на явные различия, причина этого феномена остается неясной. Возможно, дополнительный свет делает насекомых более заметными для хищников, что снижает их численность и воздействие на деревья, сообщает Planet Today.
Однако другие ученые, такие как Оуэн Льюис из Оксфордского университета, подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственной связи, и для полного понимания процесса необходимы дополнительные исследования. Он предлагает изучать деревья в контролируемой среде, чтобы лучше понять, как освещение влияет на предпочтения насекомых.
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