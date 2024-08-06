Уличные фонари превращают листья в броню против насекомых

Уличное освещение защищает городские деревья от насекомых

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, проведенное учеными из Китайской академии наук, показало, что городские деревья, освещенные уличными фонарями, имеют более жесткие листья, которые меньше повреждаются насекомыми по сравнению с деревьями, находящимися в темных зонах.

Фото: flickr.com by Steveen Manon, CC BY-SA 2.0

В рамках исследования были собраны данные о 5500 листьях с 180 деревьев в Пекине. Выяснилось, что на японских софорах (Styphnolobium japonicum) в освещенных районах повреждения составляли 2,1% против 5,3% в темных зонах, а на зеленых ясенях (Fraxinus pennsylvanica) — 2% против 4,1%. Несмотря на явные различия, причина этого феномена остается неясной. Возможно, дополнительный свет делает насекомых более заметными для хищников, что снижает их численность и воздействие на деревья, сообщает Planet Today.

Однако другие ученые, такие как Оуэн Льюис из Оксфордского университета, подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственной связи, и для полного понимания процесса необходимы дополнительные исследования. Он предлагает изучать деревья в контролируемой среде, чтобы лучше понять, как освещение влияет на предпочтения насекомых.