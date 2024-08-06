Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lufthansa отменяет все рейсы в Тегеран, Тель-Авив и Бейрут
Самые социальные и зависимые от человека собачьи породы
Чтобы обставить кухню, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитали в Mr.Doors
На что обратить внимание будущим водителям при поиске автошколы
Фильм "Дэдпул и Росомаха" заработал более 820 миллионов долларов
Как обеспечить петрушке оптимальные условия в августе
Депутат Волоцков: число чартерных перелётов будет увеличиваться с 2025 года
Футбольная секция ребёнка потребует от родителей финансовых вложений и дисциплины
NVIDIA прекращает выпуск RTX 3060: информация для покупателей
Уличные фонари превращают листья в броню против насекомых

Уличное освещение защищает городские деревья от насекомых

1:25
Наука

Недавнее исследование, проведенное учеными из Китайской академии наук, показало, что городские деревья, освещенные уличными фонарями, имеют более жесткие листья, которые меньше повреждаются насекомыми по сравнению с деревьями, находящимися в темных зонах.

Уличное освещение защищает городские деревья от насекомых
Фото: flickr.com by Steveen Manon, CC BY-SA 2.0

В рамках исследования были собраны данные о 5500 листьях с 180 деревьев в Пекине. Выяснилось, что на японских софорах (Styphnolobium japonicum) в освещенных районах повреждения составляли 2,1% против 5,3% в темных зонах, а на зеленых ясенях (Fraxinus pennsylvanica) — 2% против 4,1%. Несмотря на явные различия, причина этого феномена остается неясной. Возможно, дополнительный свет делает насекомых более заметными для хищников, что снижает их численность и воздействие на деревья, сообщает Planet Today.

Однако другие ученые, такие как Оуэн Льюис из Оксфордского университета, подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственной связи, и для полного понимания процесса необходимы дополнительные исследования. Он предлагает изучать деревья в контролируемой среде, чтобы лучше понять, как освещение влияет на предпочтения насекомых.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
Последние материалы
Чтобы обставить кухню, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитали в Mr.Doors
На что обратить внимание будущим водителям при поиске автошколы
Фильм "Дэдпул и Росомаха" заработал более 820 миллионов долларов
Уличное освещение защищает городские деревья от насекомых
Как обеспечить петрушке оптимальные условия в августе
Депутат Волоцков: число чартерных перелётов будет увеличиваться с 2025 года
Футбольная секция ребёнка потребует от родителей финансовых вложений и дисциплины
NVIDIA прекращает выпуск RTX 3060: информация для покупателей
Аминева прокомментировала решение МОК допустить Иман Хелиф на Олимпиаду-2024
Шесть несложных правил приготовления идеальной окрошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.