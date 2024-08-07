Шокирующее открытие: атмосфера Луны живет благодаря космическим ударам

SciAdv: тонкая лунная атмосфера поддерживается постоянными ударами метеоритов

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские астрономы из Массачусетского технологического института разгадали давнюю тайну существования атмосферы на Луне. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Фото: flickr.com by halfrain, CC BY-SA 2.0

Хотя лунная атмосфера слишком разрежена и непригодна для дыхания, ее наличие подтверждено наблюдениями. Тем не менее, механизм ее образования и поддержания на протяжении миллиардов лет оставался неизвестным.

В новом исследовании ученые выяснили, что тонкая газовая оболочка Луны образуется благодаря регулярным ударам метеоритов. Столкновения с космическими объектами выбрасывают лунный грунт в атмосферу, испаряя материалы, частицы которых либо улетают в космос, либо остаются над поверхностью.

Исследователи отметили, что восстановление лунной атмосферы также происходит за счет процесса ионного распыления. Этот процесс запускается, когда высокоэнергетические заряженные частицы солнечного ветра ударяются о поверхность Луны и передают энергию атомам, заставляя их подниматься.

Анализ образцов лунного грунта показал, что 70% лунной атмосферы образуется в результате падения метеоритов, а оставшиеся 30% — благодаря воздействию солнечного ветра.

По мнению ученых, это открытие поможет лучше понять процессы формирования атмосферы на других небесных телах.