Новое исследование: Венера могла быть двойником Земли миллиарды лет назад

NatGeo: континенты Венеры и Земли сформировались аналогичным образом

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Монаша в Канаде обнаружили сходства в геологической истории Земли и Венеры. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Geoscience.

Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Исследователи установили, что крупные плато Венеры, известные как тессеры, могли формироваться аналогично ранним континентам Земли. Эти процессы происходили миллиарды лет назад.

Выводы основаны на результатах компьютерного моделирования и данных, собранных космическим аппаратом NASA "Магеллан", который изучал Венеру в начале 1990-х годов. Ученые провели симуляцию формирования крупнейшего плато Венеры — Земли Иштар.

Согласно моделированию, Земля Иштар и другие тессеры поднялись из глубин планеты так же, как кратоны — ядра древнейших материков Земли.

"Обнаруженные на Венере особенности поразительно напоминают ранние континенты Земли, что позволяет предположить, что прошлое Венеры могло быть более схожим с историей Земли, чем считалось ранее", — отметили авторы исследования.

По мнению ученых, новые данные помогут лучше понять геологическую эволюцию Венеры, Земли и других каменистых планет.