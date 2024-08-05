Скрытая правда об умственной нагрузке: как она делает нас несчастными?

Выявлена связь между умственными усилиями и неприятными чувствами

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале Psychological Bulletin, обнаружило, что умственное напряжение может действительно вызывать неприятные чувства, такие как стресс и раздражение.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Метаанализ 170 исследований с участием 4670 человек из 29 стран выявил, что при повышении уровня умственных усилий возрастает и уровень испытываемых негативных эмоций. Исследования включали различные когнитивные задачи, и участники сообщали об уровне своих усилий и испытываемых эмоциях.

Результаты показали, что связь между усилиями и неблагоприятными чувствами была значительной, хотя менее выраженной в азиатских странах, что может быть связано с разными подходами к обучению. Важно, чтобы специалисты, такие как инженеры и педагоги, учитывали эти результаты при разработке своих проектов, предлагая поддержку или вознаграждение за умственные усилия.

Несмотря на неприятные чувства, люди часто добровольно выполняют сложные задачи, такие как игра в шахматы, из-за ожидаемых вознаграждений, а не потому, что они наслаждаются самими усилиями.