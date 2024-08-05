Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проститутки Парижа стали испытывать сложности с работой из-за Олимпиады
Большинство россиян имеет одну кредитную карту и три дебетовых
В Санкт-Петербурге проведут чемпионат РФ по триатлону
Распространённые схемы мошенничества при покупке квартиры
Пять достойных замен китайским машинам
Ради роли Надежда Румянцева соврала режиссёру, что умеет управлять лодкой
Трёхлетний ребёнок в салоне машины сбил женщину в Марий Эл
Apple готовит к выпуску новые модели Mac с чипом M4
3 причины начать бегать по утрам
Скрытая правда об умственной нагрузке: как она делает нас несчастными?

Выявлена связь между умственными усилиями и неприятными чувствами

1:13
Наука

Исследование, опубликованное в журнале Psychological Bulletin, обнаружило, что умственное напряжение может действительно вызывать неприятные чувства, такие как стресс и раздражение.

Выявлена связь между умственными усилиями и неприятными чувствами
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Метаанализ 170 исследований с участием 4670 человек из 29 стран выявил, что при повышении уровня умственных усилий возрастает и уровень испытываемых негативных эмоций. Исследования включали различные когнитивные задачи, и участники сообщали об уровне своих усилий и испытываемых эмоциях.

Результаты показали, что связь между усилиями и неблагоприятными чувствами была значительной, хотя менее выраженной в азиатских странах, что может быть связано с разными подходами к обучению. Важно, чтобы специалисты, такие как инженеры и педагоги, учитывали эти результаты при разработке своих проектов, предлагая поддержку или вознаграждение за умственные усилия.

Несмотря на неприятные чувства, люди часто добровольно выполняют сложные задачи, такие как игра в шахматы, из-за ожидаемых вознаграждений, а не потому, что они наслаждаются самими усилиями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск

Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.

Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
Последние материалы
Распространённые схемы мошенничества при покупке квартиры
Пять достойных замен китайским машинам
Ради роли Надежда Румянцева соврала режиссёру, что умеет управлять лодкой
Трёхлетний ребёнок в салоне машины сбил женщину в Марий Эл
Apple готовит к выпуску новые модели Mac с чипом M4
3 причины начать бегать по утрам
Это обязательные меры ухода за помидорами в августе
Гормональные акне: как эффективно бороться с этой формой угревой сыпи?
Как пожарить баклажаны без горечи?
Жительница Тюмени со 150 кошками переехала в дом, купленный на пожертвования земляков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.