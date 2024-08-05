Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как пожарить баклажаны без горечи?
Жительница Тюмени со 150 кошками переехала в дом, купленный на пожертвования земляков
Самый высокий спрос на алкоголь в России был зафиксирован в пятницу и субботу
Клара Лучко к 80-ти годам выглядела на 50
Блогер оценил поездку на тайском поезде и вспомнил российские электрички
Nintendo Switch продажи резко падают
Цены на iPhone 14 в РФ снизились до 80 тысяч рублей
Специалист рассказала, как уберечь ребёнка от педикулеза на летнем отдыхе
Результаты тестирования Intel ARC с процессорами i5-12400F и Ryzen: есть ли разница
Обнаружена древнейшая мастерская костяных игл в Китае

Археологи нашли мастерскую костяных игл в Шимао

2:09
Наука

Недавние археологические раскопки в Шимао, расположенном в провинции Шэньси, Китай, выявили одну из самых ранних и крупнейших известных мастерских по производству костяных игл, что дает новое представление о ремесленной специализации и становлении раннего государства в Китае в период перехода от неолита к бронзовому веку.

Археологи нашли мастерскую костяных игл в Шимао
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Раскопки велись с 2016 по 2018 год, и на месте были обнаружены различные архитектурные элементы, включая каменные стены и церемониальные сооружения.

По мнению исследователей, мастерская в Шимао стала первой специализированной мастерской по массовому производству костяных орудий в китайской археологии. Это место функционировало во время критической переходной фазы, когда производство игл переместилось от мелкосерийного и универсального к началу промышленного производства, характерного для позднего бронзового века, сообщает Anthropological Archaeology.

Мастерская располагалась на вершине кургана Хуанчентай, среди элитных резиденций и храмов, что указывает на её важность и связь с ритуальной архитектурой. Это расположение вызывает интерес, так как предполагает, что иглы, использовавшиеся для изготовления одежды, имели важное ритуальное значение. Более 18,759 костяных изделий, среди которых более 16,137 костяных игл, были обнаружены во время раскопок. Большинство игл были изготовлены из костей козла (овцы/козы), которые добывались из остатков ритуальных жертвоприношений. Интересно, что разнообразие размеров и форм игл свидетельствует о их использовании для разных типов тканей, таких как шелк или кожа.

Мастерская в Шимао представляет собой важный этап в развитии ремесленного производства, демонстрируя переход от неолита к бронзовому веку и становление специализированных производственных центров.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск

Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.

Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
Последние материалы
Клара Лучко к 80-ти годам выглядела на 50
Блогер оценил поездку на тайском поезде и вспомнил российские электрички
Nintendo Switch продажи резко падают
Цены на iPhone 14 в РФ снизились до 80 тысяч рублей
Специалист рассказала, как уберечь ребёнка от педикулеза на летнем отдыхе
Результаты тестирования Intel ARC с процессорами i5-12400F и Ryzen: есть ли разница
Археологи нашли мастерскую костяных игл в Шимао
Репченко: российский рынок жилья перегрет
Валиеву можно было уберечь от допинг-скандала с помощью одного анализа
С начала этого года Приморский край принял 1,5 млн туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.