Обнаружена древнейшая мастерская костяных игл в Китае

Археологи нашли мастерскую костяных игл в Шимао

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние археологические раскопки в Шимао, расположенном в провинции Шэньси, Китай, выявили одну из самых ранних и крупнейших известных мастерских по производству костяных игл, что дает новое представление о ремесленной специализации и становлении раннего государства в Китае в период перехода от неолита к бронзовому веку.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Раскопки велись с 2016 по 2018 год, и на месте были обнаружены различные архитектурные элементы, включая каменные стены и церемониальные сооружения.

По мнению исследователей, мастерская в Шимао стала первой специализированной мастерской по массовому производству костяных орудий в китайской археологии. Это место функционировало во время критической переходной фазы, когда производство игл переместилось от мелкосерийного и универсального к началу промышленного производства, характерного для позднего бронзового века, сообщает Anthropological Archaeology.

Мастерская располагалась на вершине кургана Хуанчентай, среди элитных резиденций и храмов, что указывает на её важность и связь с ритуальной архитектурой. Это расположение вызывает интерес, так как предполагает, что иглы, использовавшиеся для изготовления одежды, имели важное ритуальное значение. Более 18,759 костяных изделий, среди которых более 16,137 костяных игл, были обнаружены во время раскопок. Большинство игл были изготовлены из костей козла (овцы/козы), которые добывались из остатков ритуальных жертвоприношений. Интересно, что разнообразие размеров и форм игл свидетельствует о их использовании для разных типов тканей, таких как шелк или кожа.

Мастерская в Шимао представляет собой важный этап в развитии ремесленного производства, демонстрируя переход от неолита к бронзовому веку и становление специализированных производственных центров.