Атлантический апокалипсис: узнайте, почему глобальная погода становится непредсказуемой

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СNN: ключевая система течений Атлантики может разрушиться — каковы последствия

1:30
Наука

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что важная система течений Атлантического океана, влияющая на погоду по всему миру, может разрушиться к концу 2030-х годов. Это приведет к экстремальным изменениям в погодных и климатических условиях.

СNN: ключевая система течений Атлантики может разрушиться — каковы последствия
Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, CC BY-SA 3.0

Как сообщает телеканал CNN, ученые в последние годы исследовали проблемы с Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОЦ). Эта система может потерпеть крах из-за повышения температуры океана и изменения его солености, вызванных изменениями климата.

В новом исследовании эксперты из голландского Утрехта пришли к выводу, что значительные негативные изменения могут произойти уже к 2050 году. АМОЦ переносит теплую поверхностную воду из южного полушария и тропиков в холодную Северную Атлантику, а более холодная и соленая вода опускается на юг.

Эта система предотвращает перегрев южного полушария и защищает северное полушарие от чрезмерных холодов. Кроме того, она поддерживает морские экосистемы.

Крах АМОЦ может иметь катастрофические последствия для некоторых регионов мира. В частности, арктический лед может начать двигаться на юг и через 100 лет достичь южного побережья Британии. В результате в Европе и Северной Америке может понизиться температура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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