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Неожиданное открытие: природные силы Земли могут остановить повышение уровня моря

SciAdv: снижение выбросов углерода способно предотвратить повышение уровня моря

1:12
Наука

Канадские ученые из Университета Макгилла обнаружили, что природные процессы на Земле могут значительно замедлить рост уровня моря, если в ближайшие десятилетия удастся сократить выбросы парниковых газов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

SciAdv: снижение выбросов углерода способно предотвратить повышение уровня моря
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

Исследователи сосредоточили свое внимание на Антарктике, изучая взаимодействие полярного ледяного покрова и лежащей под ним земной поверхности.

По мере того как лед тает, его вес уменьшается, и земля под ним начинает подниматься.

При условии быстрого сокращения выбросов, ограничивающего глобальное потепление, подъем ледников может стать естественным препятствием для потери ледяной массы, замедляя ее попадание в океан. Анализ показал, что такая динамика способна сократить вклад Антарктики в рост уровня моря на 40%, сообщили ученые.

"Это исследование представляет собой значительный шаг вперед в нашей способности точнее предсказывать влияние климатических изменений на уровень моря и разрабатывать эффективные экологические стратегии", — подчеркнули авторы исследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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