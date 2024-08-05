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Профессор оценил последствия остановки атлантических течений, которой пугают учёные, для климата в России

Океанолог усомнился в катастрофических последствиях остановки атлантических течений

Наука

Обеспечивающая климатический баланс Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция может нарушиться уже к концу 2030-х годов, предупреждают учёные. Последствия, по их словам, могут быть катастрофическими: засухи, наводнения, обледенение Европы и Северной Америки.

Океанолог усомнился в катастрофических последствиях остановки атлантических течений
Фото: NASA Earth Observatory by Lauren Dauphin, PDM

По просьбе "Правды.Ру" океанолог, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент РАН, декан географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Добролюбов оценил влияние возможной остановки атлантических течений на климат в России.

Пугающие прогнозы не беспочвенны, признал он. "Это так называемая атлантическая меридиональная циркуляция — благодаря тому, что у нас из Южного полушария течёт тёплая вода в Северное через экватор и потом отепляет Европу, когда формируются циклоны в умеренных широтах, Европа, прежде всего Западная, получала дополнительное тепло. А если в районе Гренландии растает много гренландского льда, оно распреснит окружающий океан, и у нас там не будет формироваться зимой глубинная вода, которая в противоположном направлении идёт — наоборот, с севера на юг. За счёт контраста температур воды, идущей на север, тёплой, и холодной, текущей на юг, Европа получала дополнительное количество тепла. Вот этого тепла будет меньше", — объяснил собеседник издания.

"Это действительно так, и современные модели об этом говорят, но катастрофы как таковой не будет. Она будет накладываться на общее повышение температуры воздуха, от которой и океан тоже всё равно будет теплеть. Будет в меньшей степени потепление климата сказываться на Западной Европе. Если мы сравним одни и те же широты, например, где-нибудь Центральная Европа или Франция, и на тех же широтах Канада — конечно, Франция гораздо теплее. И это во многом влияние этих отепляющих влияний меридиональной циркуляции. То есть не будет такого контраста между Францией и Канадой. Европа в России тоже получает дополнительное тепло за счёт циклонов, особенно зимой, более тёплых. Это скажется, но не очень сильно. Катастрофы я в этом никакой не вижу", — подчеркнул он.

"Никакого там похолодания жуткого, как в голливудском фильме "Послезавтра", когда всё замерзает от остановки этого глобального конвейера так называемого — меридиональной циркуляции — не будет. Поэтому можно немножко успокоиться", — подытожил Добролюбов.

"А учёным всегда нужны деньги на дополнительные исследования. Если они не напугают правительство — то правительство не даст денег. Это тоже очевидный факт", — добавил он.

Для России потепление не так уж хорошо, как кажется на первый взгляд. "Для России самое страшное — это таяние мерзлоты и деградация грунтов под нашими домами и фундаментами где-нибудь в Воркуте, в Норильске. Вот это очень важно. И засухи в южных районах тоже. Мы сейчас говорим всё время о наводнениях. Но сельское хозяйство от Воронежа и южнее будет получать больше тепла, меньше осадков. Вот это страшно. А то, что меридиональная циркуляция — пускай об этом думает Западная Европа. Так что можно успокоиться", — заключил профессор.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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