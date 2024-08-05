Как быть в случае установки фейкового приложения: порядок срочных действий после его удаления

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В России вырос риск установки фальшивых банковских приложений: как отличить подделку?

1:16
Наука » Технологии

Удаление приложений российских банков из официальных магазинов из-за санкций увеличило риск установки фейковых программ из сторонних источников. Директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич объяснил агентству "Прайм", как отличить подделки и что с ними делать.

В России вырос риск установки фальшивых банковских приложений: как отличить подделку?
Фото: Правительство Московской области by Фотобанк Московской области, CC BY 4.0

Внимательно изучите название приложения, логотип и разработчика. Обратите внимание на рейтинг и число скачиваний программы, вызывающей сомнения.

При малейших подозрениях не вздумайте вводить логины, пароли, номера карт или другую конфиденциальную информацию. Удалите сомнительное приложение как можно скорее.

"Затем войдите в интернет-банкинг через официальное приложение или сайт банка и проверьте свои счета, не было ли подозрительных транзакций", — советует Гулевич.

Если вы всё-таки успели ввести в фейковое приложение чувствительные данные, измените все пароли, заблокируйте карты, а заодно сообщите в банк о "левой" программе. Перевыпуск карт — долгая и муторная история, но только она даст почти стопроцентную уверенность, что мошенники не сумеют украсть ваши деньги, заключил эксперт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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