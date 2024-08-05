Это гениальное изобретение древних греков использовалось астрономами до начала XX века

Московский планетарий показал установленную на его астрономической площадке армиллярную сферу Цветова и рассказал об этом по-своему уникальном инструменте.
Армиллярная сфера (от латинского armilla — браслет) — древний астрономический инструмент, который использовался для определения экваториальных и эклиптических координат небесных светил.
Считающаяся самым сложным астрономическим инструментом древности, армиллярная сфера была изобретена древнегреческим геометром Эратосфеном в III-II веках до нашей эры. Она широко использовалась в астрономии до начала XX века, когда появились более точные приборы.
В Парке неба Московского планетария установлена армиллярная сфера Цветова. Она была разработана и построена заведующим астрономической площадкой Рувимом Цветовым в 1947 году.
Особенность этого устройства в том, что оно позволяет узнать положение планет Солнечной системы днём, когда их не видно. Поэтому армиллярная сфера Цветова является не только измерительным, но и демонстрационным прибором.
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