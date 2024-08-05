Поздний отход ко сну на 25% увеличивает риск инфаркта: названо лучшее время

Выявлена связь между временем засыпания и риском сердечно-сосудистых заболеваний

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Эксетерского университета в Великобритании выявили значительные риски для сердечно-сосудистой системы, связанные с поздним отходом ко сну.

Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Исследование, опубликованное в издании European Society of Cardiology, показало, что засыпание около полуночи или позже увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.

В ходе шестилетнего исследования было изучено свыше 80 тысяч человек, у которых собирали данные об образе жизни и режиме сна. Эти данные были сопоставлены с показателями здоровья участников. Результаты исследования указывают, что оптимальное время для засыпания — между 22:00 и 23:00, так как в этот период организм готовится к быстрому засыпанию и качественному сну.

Однако, засыпание слишком рано, до 22:00, также увеличивает вероятность проблем с сердцем и сосудами, но уже на 12%.