Поздний отход ко сну на 25% увеличивает риск инфаркта: названо лучшее время

Ученые из Эксетерского университета в Великобритании выявили значительные риски для сердечно-сосудистой системы, связанные с поздним отходом ко сну.
Исследование, опубликованное в издании European Society of Cardiology, показало, что засыпание около полуночи или позже увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.
В ходе шестилетнего исследования было изучено свыше 80 тысяч человек, у которых собирали данные об образе жизни и режиме сна. Эти данные были сопоставлены с показателями здоровья участников. Результаты исследования указывают, что оптимальное время для засыпания — между 22:00 и 23:00, так как в этот период организм готовится к быстрому засыпанию и качественному сну.
Однако, засыпание слишком рано, до 22:00, также увеличивает вероятность проблем с сердцем и сосудами, но уже на 12%.
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