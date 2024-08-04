Возможны сбои в связи: магнитная буря достигла уровня G3

Магнитная буря на Земле достигла уровня G3

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

На Земле наблюдается магнитная буря, достигшая уровня G3 (сильная), о чем сообщили в Институте прикладной геофизики.

Фото: YT NASA Goddard

По данным института, уровень возмущенности магнитного поля G3 (Kp = 6,67) фиксируется уже в течение шести часов, сообщает ТАСС. Ранее было зарегистрировано начало магнитной бури класса G1 (слабая) специалистом центра погоды "Фобос" Михаилом Леусом.

Ученые измеряют возмущенность магнитного поля Земли по шкале из пяти уровней, где G1 является самым слабым, а G5 — мощнейшей магнитной бурей. При уровнях ниже G2 последствия для Земли не считаются серьезными. Однако уровень G3 может влиять на работу спутников, систем связи и электрооборудования, а также вызывать геомагнитные индуцированные токи, представляющие риск для линий электропередачи и трубопроводов.