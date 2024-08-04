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Лунный грунт раскрыл свою тайну: учёные впервые нашли в нём графен

Китайские исследователи впервые нашли природный графен в лунном грунте

1:17
Наука

Китайскими учеными из Университета Цзилинь и Китайской академии наук впервые был обнаружен природный графен в образцах лунного грунта, доставленных на Землю зондом "Чанъэ-5".

Китайские исследователи впервые нашли природный графен в лунном грунте
Фото: commons.wikimedia.org by AlexanderAlUS, CC BY-SA 3.0

Исследование, опубликованное в журнале National Science Review, было проведено с использованием спектрометра, который выявил участки с высоким содержанием углерода, напоминающие графит. Дальнейший анализ показал наличие графена в форме хлопьев толщиной от двух до семи слоев в оболочках нескольких минералов.

Учеными предложены две гипотезы образования графена в реголите: первая связана с взаимодействием углерода с железом при высоких температурах, а вторая объясняет его формирование под воздействием солнечного ветра и раскаленной плазмы.

Открытие графена на Луне может способствовать разработке новых, более экономичных методов его синтеза и расширению применения в различных областях, включая электронику и медицину. В частности, уже создано медицинское устройство на основе графена, готовое к испытаниям на людях. Исследователи надеются, что их находка станет стимулом для развития новых технологий и открытий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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