Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого

Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья

3:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, и споры о его пользе и вреде не утихают. Недавние исследования и мнения экспертов проливают свет на то, какой кофе может принести максимальную пользу, а какой — нанести наибольший вред здоровью.

Фото: unsplash.com by PICSELI, PDM

Согласно информации, опубликованной в "Общественной службе новостей", кофе может иметь несколько положительных эффектов на здоровье. Этот напиток полезен при низком кровяном давлении и может облегчить головные боли. Он обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают замедлить процессы старения и способствуют выведению токсинов из организма. Однако важно помнить, что эти преимущества наблюдаются только при условии адекватного восполнения жидкости с помощью чистой воды. Более того, регулярное употребление кофе может снижать риск развития рака печени и улучшать работу кишечника, а также помогает сократить вероятность сердечных приступов и инсультов.

Тем не менее, специалисты предупреждают о потенциальных рисках, связанных с избыточным потреблением кофе. Избыток кофеина может вызвать усиление сердцебиения, тревожность и даже привести к обратному эффекту — сонливости и усталости. Привыкание к кофе может привести к тому, что при следующем употреблении большой дозы кофеина человек почувствует себя ещё хуже.

Самым вредным вариантом считается растворимый кофе, который изготавливается из низкосортного сырья. Такие напитки часто содержат вредные добавки, такие как сиропы, взбитые сливки и маршмеллоу. Эти компоненты не только увеличивают калорийность напитка, но и способствуют накоплению жира в организме и проблемам с кожей. Сахар и жирные сливки могут вызвать резкие колебания уровня инсулина в крови, что, в свою очередь, ведет к проблемам с обменом веществ и лишнему весу. Поэтому лучше избегать сладких кофейных напитков с большим количеством топингов и сахара, воспринимая их как калорийный десерт.

Наибольшую пользу для здоровья приносит свежесваренный зерновой кофе. Врачи и диетологи рекомендуют выбирать эспрессо или американо, добавляя в них натуральные специи, такие как имбирь и корица. Такой кофе не только взбодрит и укрепит организм, но и может способствовать похудению. Корица придаст напитку сладкий вкус без необходимости добавления сахара, а её антиоксидантные свойства помогут укрепить иммунитет и защитить от простуды и гриппа.

Кроме того, кофе можно обогатить цедрой и соком апельсина, что придаст напитку освежающий цитрусовый вкус. Такой кофе будет не только вкусным, но и полезным для пищеварения, благодаря своему стимулирующему эффекту на выработку желудочного сока. Вариант с лимоном также будет полезен, так как он усилит антиоксидантные свойства напитка и поможет улучшить переваривание пищи.