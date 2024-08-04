Курение и вейпинг вместе увеличивают риск рака легких в четыре раза

Совмещение вейпинга и курения увеличивает риск рака легких в четыре раза

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Люди, которые и вейпят, и курят, в четыре раза чаще болеют раком легких, чем те, кто только курит. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Oncology Research and Therapy (J Oncol Res).

Фото: commons.wikimedia.org by Vaper City, CC BY-SA 4.0

В 2020 году 1,8 миллиона летальных исходов произошли из-за рака легкого, и 87% из них могли быть напрямую связаны с постоянным курением табака. Новое исследование впервые показало, что курение в сочетании с вейпингом опаснее, чем курение само по себе.

Учёные проанализировали данные пяти тысяч человек с раком легкого и 27 тысяч здоровых людей. Вейпинг в сочетании с курением сигарет в восемь раз чаще встречался у людей с раком легкого. Также данные показали, что риск развития рака легкого был в четыре раза выше среди тех, кто совмещал вейпинг и курение, по сравнению с теми, кто только курил.

"Большинство людей знают, что табачный дым содержит канцерогенные вещества, но о канцерогенности вейпов известно меньше. Это исследование представляет чёткие доказательства того, что вейпинг в дополнение к курению может увеличить риск рака легкого. Это особенно тревожно, учитывая популярность этих продуктов у молодёжи", — отметили учёные.