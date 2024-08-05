Исследователи раскрыли секреты строительства древней пирамиды Джосера

Новую теорию строительства египетских пирамид раскрыли учёные. Исследование опубликовано в журнале ResearchGate. Исследователи из Université d'Orléans предположили, что древнейшая в Египте пирамида Джосера в Саккаре могла быть построена с использованием гидравлического подъемника. Таким образом массивные камни поднимались наверх через специальную камеру. Уточняется, что не все специалисты согласились с подобными выводами.
Гипотеза строится на находках при обследовании водоразделов вблизи пирамиды. Учёные предполагают, что водозабор Гиср-эль-Мудир мог в древности представлять собой плотину с временным озером, контролирующим поток воды для работы лифта.
Кроме того, пирамиду Джосера мог окружать крупный ров, наполненный водой, в южной части которого обнаружили монументальную линейную высеченную в скале конструкцию.
"Она состояла из последовательных глубоких отсеков, сочетая в себе технические требования водоочистного сооружения: отстойник, водохранилище и систему очистки", — сообщили исследователи.
"Древние архитекторы, вероятно, поднимали камни из центра пирамиды "вулканическим" способом, используя свободную от осадков воду из южной части сухого рва. Древние египтяне славятся своим новаторством и мастерством в гидравлике с помощью каналов для орошения и барж для транспортировки огромных камней", — говорится в исследовании.
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