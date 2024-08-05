Потребление мелкой рыбы связано с уменьшением смертности у женщин

Public Health Nutrition: мелкая рыба важна для здоровья сердца и метаболизма

Исследование, проведенное учёными Высшей медицинской школы Университета Нагои и опубликованное в журнале Public Health Nutrition, выявило связь между потреблением мелкой рыбы и снижением уровня смертности от различных причин.

Фото: commons.wikimedia.org by Serena, CC0

В исследовании приняли участие 80 802 человека в возрасте от 35 до 69 лет, за которыми наблюдали в течение девяти лет. За этот период было зафиксировано 2 482 смерти, из которых около 60% были вызваны раком.

В западных странах мелкие рыбы часто недооцениваются, несмотря на их высокую питательную ценность, богатство омега-3 жирными кислотами и белком, что важно для здоровья сердца, костей и метаболизма. Исследователи акцентировали внимание на мелких видах рыбы, таких как белый окунь, мойва, японская корюшка и небольшие сушёные сардины, которые традиционно употребляются целиком, включая голову, кости и внутренние органы.

Эти компоненты богаты важными микроэлементами, особенно кальцием и витамином А. Для достижения значимого эффекта достаточно включать такую рыбу в рацион один-три раза в месяц. Результаты анализа данных показали, что регулярное употребление мелкой рыбы связано с уменьшением риска преждевременной смерти у женщин.