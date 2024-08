37% подростков склонны к саморазрушению

Более трети (37%) подростков оказались склонны к саморазрушительному поведению, выяснили учёные из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

