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37% подростков склонны к саморазрушению

Учёные из МГППУ выяснили, что 37% подростков склонны к саморазрушительному поведению

Наука

Более трети (37%) подростков оказались склонны к саморазрушительному поведению, выяснили учёные из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Учёные из МГППУ выяснили, что 37% подростков склонны к саморазрушительному поведению
Фото: commons.wikimedia.org by Vadermonk is licensed under Commons, the free media repository

Подростковый возраст — это период, когда человек формирует своё представление о себе, о том, каким он является и каким хочет быть. Это также влияет на его отношение к внешности и интеллекту. Отрицательная оценка своих качеств ведет к неудовлетворенности собой, констатируют психологи.

"Мы можем сказать, что-то, как старшие подростки видят себя, влияет на склонность к агрессивному поведению. Эта работа показывает сложную связь между самоотношением и психологическим состоянием подростков, что важно учитывать при разработке программ поддержки и помощи", — рассказала научный руководитель проекта, кандидат педагогических наук Ольга Павлова.

Юноши и девушки, склонные к саморазрушению, направляют агрессию на себя, что может выражаться в самоповреждениях, пищевых зависимостях, подшучиваниях над собой. Такое поведение считается девиантным, и его мотивы могут включать попытку справиться со стрессом и преодолеть чувство вины через самонаказание, приводит Naked Science отчёт учёных.

Когда собственное "Я" воспринимается подростками, склонными к саморазрушению, как внутренняя опора, помогающая направлять действия и корректировать поведение и коммуникацию с обществом, уровень аутоагрессии и склонности к суицидальному поведению снижается, отметили психологи.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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