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Телефоны и бактерии: как избежать проблем с кишечником

Исследования показывают: телефоны грязнее сидений унитаза

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Наука

Недавние исследования показывают, что телефоны более грязные, чем сиденья унитаза, — это довольно неприятный факт. Во время исследования с участием старшеклассников было обнаружено, что их сотовые телефоны покрыты бактериями кишечной палочки. Заражение этой бактерией может вызвать тяжелую диарею или другие проблемы с кишечником.

Исследования показывают: телефоны грязнее сидений унитаза
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Проведение большого количества времени в туалете с мобильным телефоном может вызвать проблемы для наших мышц. Для нашего ума также необходимо время без отвлекающих факторов, таких как телефон. Отправляясь в туалет без телефона, вы даёте мозгу ту самую необходимую ему паузу, что способствует улучшению ментального здоровья.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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