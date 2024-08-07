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Водоросли ускоряют таяние ледников на Алтае

Учёные обнаружили влияние водорослей на таяние ледника Водопадный в Горном Алтае

1:27
Наука

Учёные из Томска и Москвы обнаружили, что вид водорослей, способных выживать в холодных условиях, Chlamydomonas nivalis, является причиной более быстрого таяния ледника Водопадный в Горном Алтае.

Учёные обнаружили влияние водорослей на таяние ледника Водопадный в Горном Алтае
Фото: Wikimedia Commons by Dmitry A. Mottl, CC BY-SA 4.0

Евгения Шкуринова, гляциолог из Московского университета, отмечает, что цветение водорослей может свидетельствовать о серьёзных изменениях климата, затрагивающих не только живые организмы, но и ледники. По данным из Томска, в 2024 году цветение водорослей было интенсивнее, чем в предыдущие годы. Отражательная способность льда, или количество света, которое он отражает, составляла от 31% до 38%. Однако в районах с водорослями этот показатель снизился примерно до 26%.

Кроме того, в районах, пострадавших от загрязнения пылью, отражательная способность была ещё ниже и составляла от 14% до 20%. Эти факторы способствуют более быстрому таянию льда. Во время экспедиции по изучению баланса массы и влияния изменения климата на ледники основное внимание уделялось ледникам Леви-Актру и Водопадный. Александр Ерофеев возглавлял исследовательскую группу, которая также собирала данные об уровнях солнечной радиации в высокогорье Алтая.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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