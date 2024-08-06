Учёные используют дроны для борьбы с комарами

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Science Robotics: учёные разработали метод борьбы с комарами с помощью дронов

1:29
Наука

Международная группа учёных из Всемирной программы по борьбе с комарами разработала новый способ контроля популяций кровососущих насекомых, который включает доставку заражённых бактериями комаров в дикую природу с помощью дронов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Robotics (SciRobot).

Science Robotics: учёные разработали метод борьбы с комарами с помощью дронов
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, CC BY-SA 4.0

Комары переносят множество опасных для людей вирусов, включая лихорадку денге, малярию, лихорадку Западного Нила и другие болезни. Один из подходов для борьбы с комарами заключается в выпуске в природу их сородичей, инфицированных летальными для насекомых бактериями. Однако этот метод сложен, не всегда эффективен и может быть опасным.

В новом исследовании команда усовершенствовала методику, спроектировав контейнер для перевозки заражённых комаров с помощью дрона. Специалисты создали ёмкость, способную вместить до 160 тысяч комаров и разделённую на небольшие отсеки. Беспилотный летательный аппарат перемещается с места на место, выпуская насекомых партиями по 150 единиц.

Система прошла испытания на острове Фиджи. Результаты показали, что метод хорошо зарекомендовал себя по сравнению с выполнением той же работы вручную. Распределение заражённых комаров значительно сокращало численность переносчиков опасных для людей патогенов в выбранных областях.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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