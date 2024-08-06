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Учёные выявили опасности позднего засыпания для сердечно-сосудистой системы

ESC: учёные обнаружили, что позднее засыпание вредно для сердечно-сосудистой системы

1:24
Наука

Учёные из Эксетерского университета в Великобритании обнаружили, что у людей, которые ложатся спать около полуночи или позже, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 25%. Результаты исследования опубликованы в European Society of Cardiology (ESC).

ESC: учёные обнаружили, что позднее засыпание вредно для сердечно-сосудистой системы
Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

В шестилетнем исследовании приняли участие более 80 тысяч мужчин и женщин. Учёные собрали информацию об образе жизни участников и их режиме сна, а затем сопоставили эти данные с показателями физического здоровья добровольцев. Оказалось, что время отхода ко сну имеет большое значение для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Исследование показало, что у тех, кто засыпал после полуночи, риск развития болезней сердца и сосудов повышался на четверть. Наиболее подходящим временем для засыпания исследователи обозначили период между 22:00 и 23:00. В это время организм находится в состоянии, способствующем быстрому засыпанию и качественному сну.

Также отмечается, что слишком ранний отход ко сну не приносил пользы организму. Ученые подсчитали, что засыпание до 22:00 увеличивало вероятность возникновения проблем с сердцем и сосудами на 12%.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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