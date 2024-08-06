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Американские школы вводят йогу и медитацию для борьбы со стрессом

Школы США внедряют йогу и медитацию для борьбы со стрессом у учащихся

1:07
Наука

Школы по всей территории США вводят перерывы на йогу, медитацию и практики осознанности, чтобы помочь учащимся бороться со стрессом и негативными эмоциями, сообщает The Associated Press.

Школы США внедряют йогу и медитацию для борьбы со стрессом у учащихся
Фото: Flickr by Moyan Brenn, CC BY 2.0

Пандемия и дистанционное обучение негативно сказались на психическом здоровье школьников: более трети опрошенных в 2023 году сообщили о постоянной грусти и чувстве безнадежности. Исследования показали, что школьные программы осознанности помогают справляться со стрессом, особенно для детей из районов с низким средним доходом. Центры по контролю и профилактике заболеваний США в прошлом году одобрили использование практик осознанности в школах.

В рамках этой инициативы в американских школах появятся сессии дыхательных практик и медитации, таких как "Акулий плавник", длительностью от пяти до десяти минут. Программу внедрят более чем в 100 районах по всей стране. Учителя уже отметили снижение уровня стресса у учеников после выполнения практик.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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