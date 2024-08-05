Как жизненный опыт помогает сохранить здоровье мозга

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BBC Science Focus: некоторые люди более устойчивы к старению мозга

Наука

Некоторые люди кажутся более устойчивыми к последствиям старения и ухудшению работы мозга. Это связано с так называемым когнитивным резервом, то есть способностью мозга справляться с возрастными изменениями. Как сообщает BBC Science Focus, этот резерв формируется за счет жизненного опыта, который может включать достижения в образовании, интересную профессию или участие в стимулирующих мероприятиях.

BBC Science Focus: некоторые люди более устойчивы к старению мозга
Фото: Openverse by Hey Paul Studios, CC BY 2.0

Высокое кровяное давление, диабет, депрессия и сосудистые заболевания могут усугубить потерю когнитивных способностей. Однако эти недуги можно предотвратить или контролировать, следуя сбалансированной и питательной диете, богатой листовыми и зелеными овощами, занимаясь физической активностью, ограничивая употребление спиртных напитков и избегая табака.

Исследователи также выяснили, что социальная активность помогает замедлить когнитивный спад. Ученые нашли связь между сексуальной активностью и когнитивными функциями: более высокая частота интимных контактов сочетается с лучшими результатами когнитивных тестов. Кроме того, благотворно сказываются на работе мозга чтение, настольные игры, посещение музеев и игра на музыкальных инструментах. Важную роль также играет качественный сон.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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