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Облысение у мужчин: открытие натурального средства без побочных эффектов

FIP: учёные обнаружили, что натуральный сахар 2dDR помогает бороться с облысением

Наука

Учёные обнаружили, что естественный сахар 2-дезокси-D-рибоза (2dDR), присутствующий в организме человека, может помочь в борьбе с облысением у мужчин. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Pharmacology, показало, что этот натуральный сахар способен эффективно стимулировать рост волос, не вызывая побочных эффектов, характерных для традиционных методов лечения.

FIP: учёные обнаружили, что натуральный сахар 2dDR помогает бороться с облысением
Фото: commons.wikimedia.org by Helpaeatcontu, CC BY-SA 3.0

Специалисты отмечают, что 2dDR усиливает приток крови к волосяным фолликулам, способствуя их активному росту. Это открытие было сделано случайно: учёные заметили, что волосы быстрее растут вокруг ран, обработанных 2dDR. Этот факт натолкнул их на мысль о положительном влиянии сахара на волосяные фолликулы.

Для проверки теории был проведён эксперимент на мышах, где действие геля с 2dDR сравнивали с миноксидилом. Результаты показали, что 2dDR эффективен на 80-90% по сравнению с миноксидилом, но при этом не вызывает раздражения кожи головы.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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