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Столичные ученые создали перчатку для реабилитации пальцев и памяти

Неврологический центр разработал уникальную перчатку для реабилитации

2:05
Наука

Специалисты столичного Научного центра неврологии изобрели перчатку-тренажер, с помощью которой врачи смогут решать сразу две проблемы неврологических больных: восстановление нарушенных движений пальцев рук и кратковременной памяти, сообщает Московский Комсомолец.

Неврологический центр разработал уникальную перчатку для реабилитации
Фото: mos.ru by Владимир Новиков, PDM

Изобретатели тщательно изучили опыт своих предшественников. Обычно тренажеры-аналоги помогают решить лишь одну из задач — либо восстановление движений пальцев, либо восстановление кратковременной памяти. Например, тренажер-лестница позволяет пациентам "шагать" пальцами по мини-ступенькам для восстановления двигательных функций. Авторы новой разработки указали, что такое однообразное упражнение утомляет выздоравливающих своей монотонностью и совершенно никак не влияет на восстановление памяти.

Изобретение столичного центра неврологии решает задачу восстановления кратковременной памяти с помощью разноцветных меток. Внешне это обычная перчатка с пятью пальцевыми элементами и манжетой, но с нанесенными на нее метками. На ладонную часть наносятся 15 меток: маленькие на фаланги пальцев и одна большая на ладонь. На тыльную сторону наносят 10 меток на две крайние фаланги. Метки могут быть различной формы: круглыми, квадратными, треугольными и т. п., главное, чтобы они были хорошо заметными и различались между собой.

Во время занятия пациент прислоняет одни метки к другим. Начинать рекомендуется с касания красной меткой указательного пальца к красной метке большого пальца, так как на первых этапах упражнение должно быть простым. Затем оно усложняется. В ходе тренировок пациент не только разрабатывает пальцы, но и запоминает названия пальцев и цветов. Разработчики уверяют, что их изобретение превращает восстановление подвижности пальцев и кратковременной памяти в интересный и привлекательный для больных тренинг.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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