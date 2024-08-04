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Microsoft: облака прибыли и тень инвестиций в ИИ

Microsoft сообщает о прибыли в 22 миллиарда долларов и разочаровании в ИИ

2:29
Наука

Microsoft отчиталась о впечатляющей операционной прибыли в 109,4 миллиарда долларов и доходах от облачных вычислений в 36,8 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании составила 22 миллиарда долларов.

Microsoft сообщает о прибыли в 22 миллиарда долларов и разочаровании в ИИ
Фото: Flickr by Ajay Suresh, CC BY 2.0

Однако колоссальные инвестиции в искусственный интеллект, в частности в платформу облачных вычислений Azure, разочаровали инвесторов, ожидавших более значительных улучшений во втором квартале нового финансового года.

Несмотря на партнерство с OpenAI, прогнозируемый рост Azure не оправдался. Продажи облачной платформы, на которой размещены новые инструменты генеративного ИИ, выросли на 29%, вместо ожидаемых 31%. Это привело к падению цены акций Microsoft на 7% после закрытия рынка.

В целом, финансовые показатели Microsoft превзошли ожидания рынка. Выручка компании в четвертом квартале 2023-2024 финансового года составила 64,7 миллиарда долларов, увеличившись на 16%. Прибыль на акцию выросла на 10%. Однако внимание инвесторов сосредоточено на суммах, вложенных в OpenAI для укрепления позиций Microsoft на рынке облачных вычислений и интеграции ИИ в свои облачные предложения.

Microsoft потратила 19 миллиардов долларов на инвестиции, связанные с ИИ, половина из которых ушла на строительство и аренду центров обработки данных. Azure, как ожидается, станет первым подразделением, которое получит выгоду от этих инвестиций. Однако эксперты выражают опасения по поводу низких темпов роста продаж Azure и сомневаются в быстрой окупаемости вложений.

Microsoft - не единственная компания, инвестирующая в ИИ. OpenAI и Google также увеличивают свои расходы на инфраструктуру ИИ. Бюджеты технологических гигантов находятся под давлением из-за растущих расходов на центры обработки данных, энергию и электронные компоненты. Несмотря на это, финансовый директор Microsoft Эми Худ выразила оптимизм в отношении перспектив на 2024-2025 годы, ожидая ускорения роста Azure во втором полугодии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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