Microsoft: облака прибыли и тень инвестиций в ИИ

Microsoft отчиталась о впечатляющей операционной прибыли в 109,4 миллиарда долларов и доходах от облачных вычислений в 36,8 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании составила 22 миллиарда долларов.
Однако колоссальные инвестиции в искусственный интеллект, в частности в платформу облачных вычислений Azure, разочаровали инвесторов, ожидавших более значительных улучшений во втором квартале нового финансового года.
Несмотря на партнерство с OpenAI, прогнозируемый рост Azure не оправдался. Продажи облачной платформы, на которой размещены новые инструменты генеративного ИИ, выросли на 29%, вместо ожидаемых 31%. Это привело к падению цены акций Microsoft на 7% после закрытия рынка.
В целом, финансовые показатели Microsoft превзошли ожидания рынка. Выручка компании в четвертом квартале 2023-2024 финансового года составила 64,7 миллиарда долларов, увеличившись на 16%. Прибыль на акцию выросла на 10%. Однако внимание инвесторов сосредоточено на суммах, вложенных в OpenAI для укрепления позиций Microsoft на рынке облачных вычислений и интеграции ИИ в свои облачные предложения.
Microsoft потратила 19 миллиардов долларов на инвестиции, связанные с ИИ, половина из которых ушла на строительство и аренду центров обработки данных. Azure, как ожидается, станет первым подразделением, которое получит выгоду от этих инвестиций. Однако эксперты выражают опасения по поводу низких темпов роста продаж Azure и сомневаются в быстрой окупаемости вложений.
Microsoft - не единственная компания, инвестирующая в ИИ. OpenAI и Google также увеличивают свои расходы на инфраструктуру ИИ. Бюджеты технологических гигантов находятся под давлением из-за растущих расходов на центры обработки данных, энергию и электронные компоненты. Несмотря на это, финансовый директор Microsoft Эми Худ выразила оптимизм в отношении перспектив на 2024-2025 годы, ожидая ускорения роста Azure во втором полугодии.
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