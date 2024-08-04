Робот-дантист впервые провел операцию

Бостонская компания Perceptive анонсировала создание робота, способного эффективно выполнять функции стоматолога. Недавно этот робот впервые провел операцию на человеке, затратив на нее в восемь раз меньше времени, чем обычно требуется врачу.
Система оснащена современным 3D-сканером, использующим оптическую когерентную томографию для создания детальной трехмерной модели полости рта пациента. Это позволяет автоматически выявлять кариес с точностью около 90%. На основании полученных снимков пациент и врач совместно определяют необходимые процедуры. После принятия решения в дело вступает робот.
Установка коронки, которая обычно занимает около двух часов и требует двух визитов к стоматологу, робот выполняет всего за 15 минут за одно посещение! Точность его действий сравнима с работой высокоточных станков с ЧПУ. Разработчики гарантируют безопасность процедуры для пациента и утверждают, что успех первой полностью роботизированной операции свидетельствует о настоящем прорыве в хирургической стоматологии.
В настоящее время проект Perceptive еще не получил одобрения регулирующих органов, но компания активно работает в этом направлении. Сроки внедрения робота в клиническую практику пока не определены. Вероятно, система будет дальше совершенствоваться и дорабатываться, прежде чем через несколько лет стоматологи смогут использовать ее в своей повседневной работе.
Робот-дантист от Perceptive — это яркий пример того, как инновационные технологии могут трансформировать медицину, делая лечение более эффективным, быстрым и комфортным для пациентов. Внедрение роботизированных систем в стоматологию открывает новые перспективы для повышения качества и доступности стоматологической помощи, обеспечивая пациентам здоровую и красивую улыбку.
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