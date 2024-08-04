Уральские филологи на страде "чистых" текстов

Уральские филологи создали инструмент для "очистки" текстов от нежелательной лексики

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) разработали уникальный сервис, способный анализировать тексты и выявлять слова с негативной коннотацией, используемые непреднамеренно.

Программа предлагает заменить такие слова на более нейтральные синонимы или словосочетания. Например, вместо "директриса" будет предложено "директор", а вместо "водила" — "шофер".

Сервис представляет собой надстройку к текстовому редактору Microsoft Word и работает в автоматическом режиме. Он выделяет "нежелательные" слова и предлагает варианты их замены, подобно функции проверки орфографии.

Однако дело не только в самих словах, но и в контексте, в котором они используются. Например, люди старшего возраста могут быть названы пенсионерами или пожилыми людьми, но вряд ли им понравится обозначение "старики и старухи", хотя в художественной литературе такое словосочетание может быть вполне уместным.

Сервис от УрФУ учитывает контекст и анализирует окружение слова, чтобы определить его значение. Кроме того, разработчики работают над улучшением алгоритма для более точной обработки омонимов и многозначных слов.

Хотя зарубежные аналоги подобных сервисов существуют, например, Angry Translator для английского языка, для русского языка это первая разработка такого рода. Сервис от УрФУ — это важный шаг в развитии инструментов для создания более корректных и этичных текстов. Он может быть полезен как профессиональным авторам, так и всем, кто стремится к грамотному и уважительному общению.

Разработка уральских филологов — это яркий пример того, как современные технологии могут быть использованы для повышения речевой культуры и создания более комфортной коммуникативной среды. Сервис помогает избежать непреднамеренных обид и недопонимания, способствуя более гармоничному и этичному общению.