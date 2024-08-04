Возрождение технологии Флеттнера: эффективность и простота

Компания CoFlow Jet предоставила миру инновационные цилиндрические паруса

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Молодая компания CoFlow Jet представила миру инновационное решение, способное значительно снизить расход топлива в морской индустрии. Инженеры стартапа разработали высокоэффективный трубчатый парус, который устанавливается на палубе судна и может быть сложен для удобства маневрирования в прибрежных зонах.

Фото: web.archive.org by Rusik_z, CC BY-SA 3.0

В основе устройства лежит принцип ротора Флеттнера, изобретенного еще в 1920-х годах. Воздух засасывается в трубу, проходит через крыльчатку и выходит через отдельное отверстие. Этот метод обладает рядом преимуществ перед традиционными парусами: он практически не требует вмешательства экипажа и демонстрирует более высокую эффективность.

Новые паруса CoFlow Jet могут существенно сократить затраты судоходных компаний на топливо. Однако главным препятствием на пути их широкого внедрения является консерватизм отрасли, которая неохотно отказывается от дизельных двигателей в пользу инноваций.

Несмотря на сопротивление, тенденция к экологичности в морских перевозках набирает обороты. Ужесточение экологических норм и растущие цены на топливо вынуждают судоходную индустрию искать альтернативные решения. И трубчатые паруса CoFlow Jet могут стать одним из ключевых элементов этой трансформации, открывая путь к более чистому и эффективному будущему морских перевозок.

CoFlow Jet предлагает не просто новую технологию, а реальный шанс для морской индустрии стать более экологичной и экономичной. И хотя путь к массовому внедрению инноваций может быть непростым, перспективы, которые они открывают, слишком значительны, чтобы их игнорировать. В будущем трубчатые паруса могут стать привычным элементом морского ландшафта, символизируя переход к новой эре в судоходстве — эре эффективности и ответственности перед планетой.