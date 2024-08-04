В России создали стеклокерамику для атомных станций

Ученые Мордовского государственного университета имени Огарева получили патент на уникальную технологию производства пористой стеклокерамики.
Этот перспективный материал найдет широкое применение в строительстве зданий в северных регионах, объектов нефтегазовой промышленности, а также для высокоэффективной теплоизоляции энергоблоков атомных электростанций.
Новая разработка мордовских ученых не только не уступает, но и превосходит зарубежные аналоги по таким ключевым параметрам, как прочность, теплопроводность, а также биологическая и химическая стойкость.
Важным преимуществом новой технологии является ее экологичность. В процессе производства не выделяются вредные вещества, так как используется исключительно природное сырье — сода, в отличие от щелочи, применявшейся ранее.
В ближайшее время планируется завершить отработку технологии и начать масштабное производство пористой стеклокерамики в различных регионах России. Первым этапом станет запуск производства на Саранском комбинате теплоизоляционных изделий. При этом отходы, образующиеся при резке материала, будут использоваться в качестве наполнителя для сухих строительных смесей, что обеспечит безотходное производство.
Инновационная пористая стеклокерамика из Мордовии открывает новые возможности в различных отраслях промышленности. Ее уникальные свойства и экологичность делают ее перспективным материалом для строительства и энергетики, способствуя повышению энергоэффективности и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Это яркий пример успешного развития российской науки и ее вклада в решение актуальных проблем современности.
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