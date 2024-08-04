В России создали собственный материал 3D-печати

Российский прорыв в 3D-печати: отечественный полиамид PA12 готов к использованию

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Корпорации развития Зеленограда (КРЗ) успешно завершили испытания инновационного материала для 3D-печати пластиковых изделий. Речь идет о полиамиде PA12, разработанном для передовых SLS-технологий. Материал уже запущен в производство и доступен для приобретения.

Фото: Wikimedia Commons by Tiia Monto, CC BY-SA 3.0

Ранее на рынке присутствовали только зарубежные варианты полиамида PA12. Однако проведенные в КРЗ испытания подтвердили, что российский материал по своим физико-механическим характеристикам практически не уступает импортным аналогам. Более того, он значительно дешевле — цена ниже более чем на 25%.

Инженеры КРЗ провели масштабную работу по определению оптимальных параметров использования полиамида PA12 в 3D-печати. Были детально изучены скорость и частота сканирования, длительность работы и мощность лазера, необходимая температура нагрева и другие важные параметры.

Специалисты КРЗ не останавливаются на достигнутом и продолжают исследования и тестирование полиамида PA12 с целью улучшения его свойств и разработки новых модификаций. Перед запуском продаж производителю было направлено более 50 рекомендаций по оптимизации состава материала.

Создание отечественного полиамида PA12 — важный шаг в развитии российской индустрии 3D-печати. Этот материал открывает новые возможности для производства высококачественных пластиковых изделий и способствует импортозамещению в этой перспективной отрасли. Успех КРЗ демонстрирует высокий потенциал российских разработчиков и их способность создавать конкурентоспособные продукты на мировом рынке.