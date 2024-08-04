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Насекомые-утилизаторы: будущее в руках черной львинки

Ученые будут использовать насекомых для унитчтожения опасных отходов

2:18
Наука

Независимо от нашего отношения к этой идее, использование насекомых в промышленных масштабах может стать ключом к выживанию человечества. Новое подтверждение этому пришло из Университета Маккуори, где ученые работают над генетической модификацией черной львинки (Hermetia illucens).

Ученые будут использовать насекомых для унитчтожения опасных отходов
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, CC BY-SA 2.5

Благодаря человеку, это двукрылое насекомое распространилось по всему миру и прекрасно адаптировалось к жизни в теплых регионах.

Львинка — чрезвычайно эффективный падальщик. Ее жизненный цикл построен на переработке органических отходов, а личинки обладают невероятным аппетитом. Поэтому их уже давно используют для утилизации мусора и как источник белка для кормления скота.

Короткий жизненный цикл львинки обусловил ее способность к быстрому набору массы и потреблению даже опасных веществ. Именно на этом свойстве сосредоточены усилия ученых, которые пытаются научить львинку поглощать промышленные отходы, токсичные вещества, пластик и другие трудноразлагаемые материалы. Научный прогресс предлагает этим созданиям, способным извлекать энергию практически из чего угодно, новую, важную роль.

Ученые осознают коммерческий потенциал своих исследований и уже основали компанию Entozyme для продвижения своих разработок. Предполагается, что клиенты будут получать контейнеры с генетически модифицированными львинками, адаптированными для переработки конкретных видов отходов. Личинки, накопившие в себе значительное количество вредных веществ, будут утилизироваться путем сжигания, что позволит сэкономить на очистке. Затем цикл будет повторяться с новыми насекомыми.

Перспективы и вызовы: насекомые на службе экологии

Использование черной львинки для утилизации отходов — это перспективное направление, способное решить множество экологических проблем. Однако важно учитывать возможные риски, связанные с распространением генетически модифицированных организмов. Необходимы дальнейшие исследования и разработка эффективных мер контроля, чтобы обеспечить безопасность и эффективность этой инновационной технологии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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