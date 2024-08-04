Heart Aerospace: взлет на волне экологичных инноваций

Компания Heart Aerospace представила экологичный самолет

2:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Шведская компания Heart Aerospace привлекла внушительные инвестиции в размере 145 миллионов долларов и получила заказы на производство 250 самолетов модели ES-30. В будущем планируется создание еще 120 машин, а также уже анонсированы заказы на 190 аппаратов.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

Секрет успеха кроется в том, что эти гибридные самолеты идеально подходят для европейского авиационного пространства с его короткими маршрутами между основными узлами.

ES-30: гибридная технология для эффективных перелетов

Модель ES-30 от Heart Aerospace представляет собой усовершенствованную концепцию "резерв-гибрида", где основным источником энергии являются аккумуляторные батареи и электродвигатели. Однако на случай непредвиденных обстоятельств предусмотрены два турбогенератора, работающие на авиационном топливе. Они могут быть задействованы для увеличения дальности полета, но в стандартном режиме остаются неактивными.

Дальность полета и экономичность: преимущества ES-30

На одной зарядке батарей ES-30 способен преодолеть расстояние в 200 километров, а при использовании двигателей — до 400 километров. При снижении нагрузки дальность полета может достигать 800 километров. Важным преимуществом является взлет с помощью электромоторов, обеспечивающих максимальный крутящий момент с самого начала. Благодаря этому самолету требуется минимальная взлетно-посадочная полоса — всего 1100 метров, что делает его идеальным для эксплуатации в небольших аэропортах Европы.

Экологичность и перспективы: будущее за гибридными самолетами

Возможность летать на электричестве, не производя углеродных выбросов, привлекла внимание таких крупных игроков, как United Airlines, Air Canada, Saab, Европейский инвестиционный совет и Mesa Air Group. Несмотря на небольшую вместимость (всего 30 пассажиров), ES-30 вряд ли станет конкурентом большинству авиалайнеров. Однако для бизнес-перевозок и местных авиалиний он может оказаться чрезвычайно удобным и эффективным решением. ES-30 — это яркий пример того, как инновационные технологии меняют облик авиационной индустрии, делая ее более экологичной и адаптированной к современным потребностям.