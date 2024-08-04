В России начнут применять БПЛА-аналитики для сельскогохозяйства

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Инновационное устройство от СКФУ: прорыв в сельскохозяйственных технологиях

1:47
Наука

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали передовое устройство, способное анализировать состояние почвы и отслеживать развитие растений. Эта инновация обещает существенно повысить эффективность сельского хозяйства и значительно увеличить урожайность.

Инновационное устройство от СКФУ: прорыв в сельскохозяйственных технологиях
Фото: Telegram by КБ МиС, PDM

Разработка СКФУ предлагает точечный анализ физических и химических свойств почвы на глубине корневой системы растений, от 30 до 60 сантиметров. Для этого используется радиолокационная система, облучающая поверхность под определенным углом, что увеличивает отражение радиосигнала (эффект Брюстера).

Радиолокационная система, основанная на уравнениях Френеля, включает два беспилотных летательных аппарата, обеспечивающих облучение поверхности под необходимым углом. Эксперименты, проведенные на нескольких российских сельхозпредприятиях, подтвердили эффективность данной методики в определении параметров почвы, включая влажность и электропроводность.

Учитывая, что распределение влаги в почве может значительно варьироваться даже в пределах одного поля, новая методика от СКФУ позволяет своевременно проводить необходимые агротехнические мероприятия. Это предотвращает деградацию почвы и позволяет точно рассчитать необходимое количество удобрений, что особенно актуально для засушливых или переувлажненных регионов.

Инновационная разработка СКФУ открывает новые горизонты для развития сельского хозяйства, способствуя повышению урожайности и более рациональному использованию ресурсов. Это важный шаг на пути к устойчивому развитию аграрного сектора и обеспечению продовольственной безопасности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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