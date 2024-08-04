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"Бюро 1440" представило технологию лазерной связи

Революционные лазерные технологии связи от «Бюро 1440» успешно прошли испытания

1:28
Наука

Российская компания "Бюро 1440" объявила об успешном завершении тестирования и получении летной квалификации для своих инновационных терминалов лазерной связи (ТЛС), предназначенных для использования на космических аппаратах.

Революционные лазерные технологии связи от «Бюро 1440» успешно прошли испытания
Фото: NASA is licensed under Public Domain

В рамках испытательной программы "Рассвет-2" была продемонстрирована высокоскоростная передача данных между двумя действующими спутниками, находящимися на расстоянии около 1000 км друг от друга. Скорость передачи информации достигла впечатляющих 10 Гбит/с. Результаты испытаний подтверждают готовность этой передовой технологии к масштабированию и ее потенциал для создания обширной спутниковой группировки.

Лазерная межспутниковая связь является краеугольным камнем амбициозного проекта "Бюро 1440" по созданию глобальной сети связи на базе спутников, размещенных на низкой околоземной орбите. Эта сеть обеспечит надежной связью всю территорию России, включая самые отдаленные и труднодоступные регионы.

Среди основных преимуществ лазерной передачи данных в космическом пространстве выделяются высокая пропускная способность при низком энергопотреблении, электромагнитная совместимость, а также возможность быстрого и надежного обмена информацией между аппаратами, движущимися с огромными скоростями.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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