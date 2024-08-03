Раскрыт секрет диеты, которая повышает мужскую силу и предотвращает гормональные проблемы

Учёные назвали продукты, способствующие предотвращению гипогонадизма у мужчин

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадские ученые из Монктонского университета установили список продуктов, которые могут помочь предотвратить гипогонадизм — синдром, снижающий уровень половых гормонов у мужчин.

Фото: Openverse by personaltrainertoronto, CC BY 2.0

Гипогонадизм связан с уменьшением выработки тестостерона, что проявляется снижением либидо, уменьшением мышечной массы и плотности костей. Обычно это состояние развивается после 30 лет, когда производство тестостерона начинает снижаться на 1% в год, сообщает Nutrients.

Основные клетки, отвечающие за производство мужских гормонов, таких как тестостерон, — это клетки Лейдига. Эти гормоны важны для развития мужских вторичных половых признаков и других процессов, включая спермогенез.

Исследователи провели метаанализ предыдущих исследований и выяснили, что на увеличение выработки андрогенов положительно влияет растительная пища, богатая полифенолами. К таким веществам относятся флавоноиды, ресвератрол и антоцианидины.

Продукты, богатые этими веществами, включают сельдерей, тимьян, томаты, яблоки, грейпфруты, виноград и другие. Их воздействие заключается в усилении активности генов в клетках Лейдига и предотвращении падения уровня тестостерона из-за эндокринных нарушений.