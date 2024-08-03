Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбербанк надеется договориться с ЦБ и НСПК о едином QR-коде для платежей
Определяем проблему и принимаем меры по спасению чернеющих томатов
Как правильно укладывать локоны: советы по фиксации
Nintendo сообщает о снижении прибыли из-за конкуренции и старения модели Switch
Что нельзя делать перед поездкой, чтобы избежать беды
Гениколог Ерофеева: Даже на ранних сроках беременности можно заниматься йогой
Врач Ратникова: рацион стоит обогатить фруктами, орехами и семенами
Суд США обязывает Coca-Cola выплатить рекордный штраф за неуплату налогов
Знаменитую "Песню друзей" из "Бременских музыкантов" запретили за слова о свободе
Атлантические течения могут исчезнуть, изменив климат навсегда

Учёные предупреждают о разрушении системы течений Атлантического океана

1:15
Наука

Новое исследование предупреждает о возможном разрушении жизненно важной системы течений Атлантического океана, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ), уже к концу 2030-х годов.

Учёные предупреждают о разрушении системы течений Атлантического океана
Фото: Pexels by Jaume, PDM

Этот процесс может иметь значительное влияние на глобальные погодные условия и климат. Исследование, проведенное учеными из Утрехта, Голландия, показывает, что серьезные негативные изменения могут произойти уже к 2050 году.

АМОЦ играет ключевую роль в перераспределении теплой и холодной воды в океанах, забирая теплую поверхностную воду из южного полушария и тропиков и транспортируя её в Северную Атлантику, где она охлаждается и возвращается на юг. Эта циркуляция помогает поддерживать температурный баланс между полушариями и способствует поддержанию жизни в морских экосистемах, сообщает СNN.

Разрушение АМОЦ может привести к катастрофическим последствиям, включая понижение температуры в Европе и Северной Америке, а также потенциальное движение арктического льда на юг, вплоть до южного побережья Британии через 100 лет.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск

Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь

В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
Отдых в Крыму вдали от моря вполне существует Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Очередной провальный контрнаступ ВСУ в Харьковской области окончательно подорвал доверие Запада к Киеву
Первая крупная ссора: принц Уильям разозлился из-за фотографий Кейт Миддлтон без бюстгальтера
Первая крупная ссора: принц Уильям разозлился из-за фотографий Кейт Миддлтон без бюстгальтера
Последние материалы
Nintendo сообщает о снижении прибыли из-за конкуренции и старения модели Switch
Что нельзя делать перед поездкой, чтобы избежать беды
Гениколог Ерофеева: Даже на ранних сроках беременности можно заниматься йогой
Врач Ратникова: рацион стоит обогатить фруктами, орехами и семенами
Суд США обязывает Coca-Cola выплатить рекордный штраф за неуплату налогов
Знаменитую "Песню друзей" из "Бременских музыкантов" запретили за слова о свободе
Россияне предпочитают автомобильные путешествия
Как организовать рабочее пространство дома
Ваххабиты радуются вымиранию русских и обещают триумф ислама в России
Как правильно выбрать люстру для спальни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников