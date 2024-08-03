Атлантические течения могут исчезнуть, изменив климат навсегда

Учёные предупреждают о разрушении системы течений Атлантического океана

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование предупреждает о возможном разрушении жизненно важной системы течений Атлантического океана, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ), уже к концу 2030-х годов.

Фото: Pexels by Jaume, PDM

Этот процесс может иметь значительное влияние на глобальные погодные условия и климат. Исследование, проведенное учеными из Утрехта, Голландия, показывает, что серьезные негативные изменения могут произойти уже к 2050 году.

АМОЦ играет ключевую роль в перераспределении теплой и холодной воды в океанах, забирая теплую поверхностную воду из южного полушария и тропиков и транспортируя её в Северную Атлантику, где она охлаждается и возвращается на юг. Эта циркуляция помогает поддерживать температурный баланс между полушариями и способствует поддержанию жизни в морских экосистемах, сообщает СNN.

Разрушение АМОЦ может привести к катастрофическим последствиям, включая понижение температуры в Европе и Северной Америке, а также потенциальное движение арктического льда на юг, вплоть до южного побережья Британии через 100 лет.