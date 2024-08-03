Искусственный интеллект (ИИ) может способствовать созданию биологического оружия, как сообщает Bloomberg.
Об этой способности чат-ботов рассказал биохимик Рокко Касагранде. В ходе исследования, проводимого им и его командой, они на протяжении около 150 часов выдавали себя за "биотеррористов" и изучали возможности ИИ. Они обнаружили, что ответы чат-ботов на запросы о биооружии существенно отличаются от обычных поисковых результатов.
Так, ИИ предоставил команде Касагранде информацию о наиболее эффективных методах применения биологического оружия, а также указал, в каких погодных условиях оно будет наиболее действенным.
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