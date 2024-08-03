Учёные обнаружили, что искусственный интеллект может предоставлять инструкции по созданию и использованию биооружия

Биохимики раскрыли возможности ИИ в создании биооружия

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект (ИИ) может способствовать созданию биологического оружия, как сообщает Bloomberg.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Об этой способности чат-ботов рассказал биохимик Рокко Касагранде. В ходе исследования, проводимого им и его командой, они на протяжении около 150 часов выдавали себя за "биотеррористов" и изучали возможности ИИ. Они обнаружили, что ответы чат-ботов на запросы о биооружии существенно отличаются от обычных поисковых результатов.

Так, ИИ предоставил команде Касагранде информацию о наиболее эффективных методах применения биологического оружия, а также указал, в каких погодных условиях оно будет наиболее действенным.