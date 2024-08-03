Международной командой учёных создан уникальный сцинтилляционный детектор для мишенного зала ИРЕН

В ОИЯИ разработан сцинтилляционный детектор для ИРЕН с чувствительностью от 200 кэВ

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В Объединённом институте ядерных исследований международной командой учёных создан сцинтилляционный детектор для работы на установке ИРЕН, сообщает пресс-служба ОИЯИ.

Фото: ОИЯИ is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Устройство на основе микропиксельного лавинного фотодиода (MAPD) и пластикового сцинтиллятора будет улавливать нейтронов и гамма-квантов в мишенном зале ускорителя.

Размер пластикового сцинтиллятора был выбран равным 3,7✕3,7✕30 мм3 из-за чувствительной области MAPD.

Проведены успешные эксперименты, результаты которых опубликованы в майском номере Nuclear Engineering and Technology. Детектор регистрирует промежуточные и быстрые нейтроны, а также гамма-излучение. Измеренная с помощью точечного гамма-источника Cs-137 чувствительность составила 200 кэВ, скорость счёта достигла на выходе TTL около 2,2⋅106 отсчётов/сек, на аналоговом — до 2⋅107 отсчётов/сек.

ИРЕН (Источник РЕзонансных Нейтронов) — построенная силами Лаборатории нейтронной физики и Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ установка нового поколения для решения широкого спектра задач фундаментальной и прикладной ядерной физики.