Google бьёт в набат: устаревший стандарт 2G оказался слишком уязвимым для хакерских SMS, срочно отключите его

Google призвала пользователей Android отключить поддержку 2G на смартфонах — соответствующее предупреждение опубликовано в блоге корпорации.
У устаревшего стандарта найдена критическая уязвимость в отношении хакерских атак с использованием SMS-бластеров — поддельных базовых станций сотовой связи.
Вооружившись этими компактными устройствами (умещаются в рюкзаке), злоумышленники рассылают окружающим "отравленные" СМСки. Устройства 4G и 5G легко определяют фишинговую природу сообщений, а 2G отфильтровать их не в силах.
В смартфонах под управлением Android начиная с 12-й версии появилась возможность отключить поддержку 2G на уровне модема, что Google и рекомендует всем сделать как можно скорее, потому что устаревший формат связи всё равно не нужен, а возможность приёма поддельных СМСок это заблокирует полностью.
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