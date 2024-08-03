Google бьёт в набат: устаревший стандарт 2G оказался слишком уязвимым для хакерских SMS, срочно отключите его

Из-за хакерских атак Google призвала пользователей Android отключить 2G

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Google призвала пользователей Android отключить поддержку 2G на смартфонах — соответствующее предупреждение опубликовано в блоге корпорации.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

У устаревшего стандарта найдена критическая уязвимость в отношении хакерских атак с использованием SMS-бластеров — поддельных базовых станций сотовой связи.

Вооружившись этими компактными устройствами (умещаются в рюкзаке), злоумышленники рассылают окружающим "отравленные" СМСки. Устройства 4G и 5G легко определяют фишинговую природу сообщений, а 2G отфильтровать их не в силах.

В смартфонах под управлением Android начиная с 12-й версии появилась возможность отключить поддержку 2G на уровне модема, что Google и рекомендует всем сделать как можно скорее, потому что устаревший формат связи всё равно не нужен, а возможность приёма поддельных СМСок это заблокирует полностью.