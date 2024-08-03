Сатурн "вышвырнул" уже вторую комету из Солнечной системы

Комета A117uUD покинет Солнечную систему из-за Сатурна

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Комету A117uUD впервые обнаружили 14 июня 2024 года с помощью системы ATLAS, которая предупреждает о возможных столкновениях с астероидами. Эта комета привлекла внимание ученых своей необычной эллиптической орбитой и высокой скоростью.

Фото: Wikimedia Commons by Nielander, CC0

Изначально предполагалось, что A117uUD может быть межзвездным объектом, вторгшимся в Солнечную систему. Однако дальнейшие исследования показали, что вскоре комета покинет солнечное гравитационное поле.

За 31 день ученые провели 142 наблюдения, которые помогли воссоздать историческую орбиту кометы и спрогнозировать её будущее движение. Анализ показал, что в 2022 году комета приблизилась к Сатурну, гравитация которого изменила её траекторию и ускорила движение. С помощью моделирования было определено, что в будущем A117uUD покинет Солнечную систему со скоростью около 3 км/с, сообщает Хайтек.

Встреча с Сатурном значительно исказила траекторию кометы, затруднив исследователям восстановление её прежнего движения. Тем не менее, доказательства свидетельствуют о том, что A117uUD не является межзвездным объектом, как комета C/2019 Q4 (Борисова).

A117uUD станет второй известной кометой, которая покинет Солнечную систему, после кометы C/1980 E1 (Боуэлл), выброшенной из системы Юпитером в 1980 году.