Секрет доисторических людей: этот ген помогал им выживать в ледяной Европе

Генетики раскрыли, как доисторические мигранты адаптировались к холоду в Европе

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование раскрывает, как доисторические люди адаптировались к холодным условиям после миграции из Африки в Европу и Азию, начавшейся более 70 000 лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Китайские генетики обнаружили, что определённый вариант гена FTO, известный как "rs1421085 T>C", способствует выживанию в холодных условиях, ускоряя преобразование энергии в тепло. Это открытие основано на анализе ДНК различных этнических групп, проживающих в Северном полушарии.

В ходе исследования ученые обнаружили, что частота данного гена коррелирует с более низкими зимними температурами. Они получили образцы бурой жировой ткани (BAT) из различных популяций и обнаружили, что более холодный климат способствует более высокой частоте этого гена. Генетическая адаптация, связанная с геном FTO, сыграла ключевую роль в выживании молодых и уязвимых людей в холодных условиях, увеличивая термогенез, особенно в период после рождения, сообщает Life Metabolism.

Однако исследование также выявило аномалии, например, в Индии, где распространённость этого гена выше, чем можно было ожидать, что может быть связано с историческими миграциями на индийский субконтинент.

Изначально ученые не рассматривали ген FTO в контексте адаптации к климату, а изучали его связь с ожирением. Оказалось, что вариант rs1421085 T>C, наоборот, помогает в борьбе с ожирением, усиливая метаболизм бурой жировой ткани.

Это исследование открывает новые перспективы для понимания генетической адаптации к холодному климату и эволюционных изменений в популяциях.