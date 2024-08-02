Солнечная батарея у вас на окне: в России нашли новый метод получения энергии

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Учёные предложили новый метод повышения эффективности солнечных батарей

1:52
Наука

Ученые из Университета МИСИС, в сотрудничестве с несколькими научными учреждениями, предложили новый метод нанесения прозрачных электродов с оксидом индия-олова на перовскитные солнечные батареи.

Учёные предложили новый метод повышения эффективности солнечных батарей
Фото: unsplash.com by Olu Eletu, PDM

Их работа, опубликованная в журнале Solar Energy Materials and Solar Cells, направлена на повышение эффективности солнечных элементов и их полупрозрачность.

Оксид индия-олова, используемый для этих целей, обычно наносится методом магнетронного напыления, что приводит к образованию дефектов и снижению эффективности из-за повреждений, наносимых другим слоям батареи. Новый метод ионно-лучевого напыления, разработанный учеными, устраняет эти проблемы, позволяя производить оксид индия-олова без применения высоких температур и повреждения других слоев. Этот метод увеличил коэффициент полезного действия (КПД) солнечных батарей с 3,12% до 12,65%.

Исследователи полагают, что это открытие поможет создать два типа солнечных элементов: тандемные, представляющие собой многослойную фотовольтаическую структуру для более эффективного использования солнечного света, и полупрозрачные, которые можно встраивать в окна и фасады зданий. Эти солнечные элементы не только генерируют электричество, но и пропускают видимый свет, что делает их привлекательными для архитекторов и дизайнеров. Преимущество метода ионно-лучевого напыления заключается в его более низкой себестоимости и уменьшенном времени производства, сообщает РИА Новости.

В будущем ученые планируют продолжить работу над созданием тандемных солнечных элементов на основе перовскита и кремния.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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