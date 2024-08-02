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Лаборатория солнечной астрономии предупреждает о магнитной буре уровня G2 3-4 августа

Астрономы сообщили о предстоящей магнитной буре в выходные

1:23
Наука

Магнитная буря ожидается на Земле вечером 3 августа и утром 4 августа. Эту информацию опубликовала лаборатория солнечной астрономии, которая является частью Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. По их прогнозам, геомагнитные возмущения начнутся в субботу во второй половине дня, а ночью буря достигнет среднего уровня интенсивности, обозначаемого как G2.

Астрономы сообщили о предстоящей магнитной буре в выходные
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

Магнитные бури представляют собой сильные возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием нашей планеты с потоками солнечного ветра. Эти явления могут вызывать сбои в работе электронных устройств и систем связи, а также влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям геомагнитного фона. Уровень G2 считается средним и может сопровождаться умеренными геомагнитными возмущениями, что может привести к незначительным проблемам в работе технологий и коммуникаций.

Ожидается, что буря начнётся вечером 3 августа и продолжится до утра 4 августа, достигнув своего пика ночью. Специалисты советуют в этот период быть осторожными, особенно людям с повышенной чувствительностью к магнитным бурям.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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