Российский "аккумулятор на воде" — один из крупнейших в мире, способный хранить миллионы А•ч

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Как устроена крупнейшая в РФ Загорская гидроаккумулирующая электростанция

1:48
Наука

Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) — уникальное сооружение, расположенное в окрестностях подмосковного города Сергиев Посад. Это одна из крупнейших ГАЭС в мире и самая большая в России (из двух действующих). Она играет важную роль в обеспечении стабильности энергосистемы центральной части страны.

Как устроена крупнейшая в РФ Загорская гидроаккумулирующая электростанция
Фото: Фотоблог Вадима Кондратьева by Вадим Кондратьев, CC BY-SA 3.0

Основная функция Загорской ГАЭС заключается в накоплении энергии в периоды низкого спроса и её выдаче во время пикового потребления. Это позволяет сглаживать колебания нагрузки в энергосистеме, повышая тем самым надёжность её работы.

Строительство Загорской ГАЭС началось в 1974 году, а первый гидроагрегат был запущен в 1987 году. Всего на станции установлено четыре гидроагрегата общей мощностью 1200 МВт. В режиме генерации электроэнергии они могут работать до 16 часов в сутки, а в режиме аккумулирования — до 12 часов.

Основа станции — система из двух водохранилищ, которые находятся на разной высоте. Ночью, когда образуется избыток электроэнергии, которую всё равно некуда девать (в Московском регионе он может достигать 2-3 ГВт), вода перекачивается в верхний бассейн. Днём её оттуда спускают в нижний водоём, и она крутит те же насосы, которые становятся генераторами и вырабатывают электричество — по сути, запасённое в виде потенциальной энергии воды.

Вторую очередь — Загорскую ГАЭС-2 — должны были запустить в 2014 году. Но в ходе строительства там произошла серьёзная авария, и стройку законсервировали с неясными перспективами.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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