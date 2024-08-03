Катастрофа близко: тропики прогрелись сильнее, чем за последние 11 000 лет

Science: ледники мира тают гораздо быстрее, чем прогнозировалось

Недавно открывшиеся из-под древнего льда камни указывают на то, что тропические ледники достигли своих минимальных размеров за последние 11 700 лет. Это свидетельствует о том, что тропики уже прогрелись выше уровней, которые наблюдались в голоцене, как сообщают исследователи из Бостонского колледжа в журнале Science.

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Ученые предсказывали, что ледники будут таять и отступать по мере повышения температуры в тропиках, расположенных вдоль экватора. Однако анализ образцов горных пород возле четырех ледников в Андах показал, что ледники отступают значительно быстрее и уже превысили критическую межэпохальную отметку, отмечает Джереми Шакун из Бостонского колледжа.

"У нас есть убедительные доказательства того, что эти ледники сейчас меньше, чем когда-либо за последние 11 000 лет", — утверждает Шакун, палеоклиматолог и соавтор исследования. "Поскольку современное отступление ледников в основном вызвано повышением температуры, а не снижением снегопадов или изменением облачности, наши данные свидетельствуют о том, что тропики уже потеплели за пределами своего голоценового ареала и вступили в антропоцен".

Другими словами, ледники больше нельзя отнести к голоцену, важной эпохе, в которой зародилась цивилизация и где уровень воды определял расположение городов и поселений, а также развитие сельского хозяйства и торговли. Вместо этого их следует классифицировать по эпохе, которая, возможно, уже ведет их к исчезновению: антропоцену.

Результаты исследования показывают, что многие ледники мира, вероятно, отступают быстрее, чем прогнозировалось, возможно, на десятилетия раньше предполагаемого графика климатических изменений.

"Это первый крупный регион на планете, где у нас есть убедительные доказательства того, что ледники пересекли этот важный рубеж. Это своего рода "канарейка в угольной шахте" для ледников по всему миру", — заявил Шакун.

Ледники отступают по всему миру уже более века, но было неясно, насколько масштабы этого отступления соответствуют естественным колебаниям за последние несколько тысячелетий, добавил Шакун. Исследователи поставили цель определить, насколько малы тропические ледники сегодня по сравнению с их размерами за последние 11 000 лет.

Международная группа ученых отправилась в Колумбию, Перу и Боливию для измерения химического состава коренной породы, недавно обнажившейся перед четырьмя тающими ледниками в тропических Андах. Шакун пояснил, что два редких изотопа — бериллий-10 и углерод-14 — накапливаются на поверхности коренной породы под воздействием космической радиации.

"Измеряя концентрацию этих изотопов в недавно обнажившейся коренной породе, мы можем определить, как долго она была обнажена в прошлом, что позволяет понять, как часто ледники были меньше, чем сегодня — это похоже на то, как солнечный ожог показывает, как долго человек был на солнце", — объяснил Шакун.

"Мы не обнаружили практически ни бериллия-10, ни углерода-14 в 18 образцах коренной породы, которые исследовали перед четырьмя тропическими ледниками", — сказал соавтор исследования Эндрю Горин. "Это говорит о том, что не было значительного предшествующего воздействия космической радиации с момента образования этих ледников в последнем ледниковом периоде".

Двадцать лет назад исследователи ледникового покрова Келькайя в Перу, крупнейшего тропического ледяного массива в мире, обнаружили останки растений, вытаивавших из края льда. Радиоуглеродное датирование показало, что этим растениям около 5000 лет, что свидетельствует о том, что ледник Келькайя был больше в течение этого времени — иначе растения бы распались, если бы имелся предшествующий период воздействия, отметил Шакун.

Эти результаты показывают, что современное отступление льда было аномально значительным, но пока не достигло критического уровня по сравнению с таянием льда в голоцене, сказал Шакун. Его команда хотела изучить больше ледников и использовать метод, который четко покажет, был ли ледник когда-либо меньше, чем сейчас.

Шакун и его коллеги применили эту технику к ледникам вдоль Американских Кордильер, от Аляски до Огненной Земли. Команда ранее опубликовала результаты своих исследований в Северной Америке и планирует вскоре представить данные с юга Южной Америки.

"Как только мы это сделаем, все эти исследования можно будет объединить в глобальную перспективу современного состояния отступления ледников", — отметил Шакун.