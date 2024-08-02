Скрытая угроза: как космические ураганы влияют на нашу планету

Космические ураганы: недавно обнаруженное явление в Южном полушарии

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из Китая, США и Великобритании выявила существование космических ураганов над Южным полушарием Земли. Их исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics (JGR SP).

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

Космические ураганы представляют собой новое геомагнитное явление, при котором плазма взаимодействует с магнитосферой планеты. Они имеют форму спиральных рукавов из плазмы, простирающихся на сотни километров и вращающихся по часовой стрелке вокруг относительно спокойного "глаза" в центре. Эти явления вызывают полярные сияния и могут создавать помехи в спутниковой связи.

В 2021 году исследователи обнаружили первые доказательства существования космических ураганов, изучая спутниковые снимки. Все выявленные плазменные вихри находились над Северным полушарием, где сосредоточено больше научных приборов и наблюдений. Предыдущие исследования показали, что над северной частью планеты происходит около 12 таких событий ежегодно.

В новой работе ученые выяснили, что космические ураганы над Южным полушарием имеют схожее строение и поведение с их северными аналогами, что указывает на общие механизмы их формирования.

Космические ураганы чаще всего появляются в Южном полушарии летом, возможно, из-за магнитного наклона Земли и интенсивности солнечного света.

Исследование также установило, что средняя скорость плазмы вблизи космических ураганов составляет примерно километр в секунду (3600 километров в час), что примерно в 10 раз быстрее обычной скорости плазмы в магнитосфере.