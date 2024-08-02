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Южная Сибирь когда-то была дном древнего океана

Учёные изучили древние породы Южной Сибири

1:29
Наука

Российские геологи провели исследование "преображенных" пород возвышенности в Южной Сибири, результаты которого пролили свет на древнюю историю региона.

Учёные изучили древние породы Южной Сибири
Фото: unsplash.com by Paul Summers somonesummers, PDM

Этот проект, поддержанный Российским научным фондом, позволил изучить формирование континентальной коры и метаморфических пород Салаирского кряжа. Исследование выявило, что эти породы содержат древние лавы, образовавшиеся около 500 миллионов лет назад в результате подводного погружения одной литосферной плиты под другую в древнем океане.

Основными веществами, формировавшими древнюю океаническую кору, были офиолиты: базальты, перидотиты и габбро. Участки, где эти породы выходят на поверхность, называются офиолитовыми зонами. В рамках исследования были отобраны образцы пород, для анализа которых оценивалась концентрация таких элементов, как титан, иттрий, цирконий, ниобий и иттербий. Примечательно, что содержание этих элементов не зависит от нагрева, давления и высоких температур, сообщает Planet Today.

Эксперименты показали, что Салаирский кряж в прошлом был дном океана, и его развитие шло поступательно, формируя континентальную кору. Процесс формирования достиг своего пика около 520 миллионов лет назад и завершился 500 миллионов лет назад.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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