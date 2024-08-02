Узнайте, как гибель динозавров дала старт невероятной эволюции наших пернатых друзей

Международная команда ученых из США, Великобритании и Канады обнаружила связь между массовым вымиранием в конце мелового периода 66 миллионов лет назад и началом быстрого эволюционного развития птиц. Это исследование было опубликовано в научном журнале Science Advances.
Мел-палеогеновое вымирание произошло из-за столкновения Земли с гигантским астероидом, что привело к исчезновению динозавров и 75% всех существовавших на планете организмов.
В новой работе ученые изучили эволюционные пути всех основных групп птиц и выявили ключевые моменты, способствовавшие формированию более 10 тысяч современных видов.
Исследование показало, что массовое вымирание, уничтожившее динозавров, вызвало изменения в нуклеотидной последовательности ДНК птиц. Например, в течение 3-5 миллионов лет после мел-палеогеновой катастрофы у выживших линий птиц наблюдалась тенденция к уменьшению размеров тела.
Кроме того, у многих видов изменилось эмбриональное развитие, в результате чего птенцы стали вылупляться беспомощными и требующими ухода от взрослых птиц.
Исследователи полагают, что их открытия позволяют пересмотреть некоторые предположения эволюционной биологии о ранней истории птиц.
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